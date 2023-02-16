Аэросъемки на северном склоне Киргизского хребта Таласского Алатау проводят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Исследования горных рек и озер на предмет опасности селей и схода снежных лавин проводят специалисты жамбылского филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лавиноопасным периодом в Жамбылской области считается период с ноября по март. На территории нашей области возможны опасные явления в виде селей, оползней и лавин в Жуалынском, Меркенском, Рыскуловском, Кордайском, Таласском районах. Филиал «Жамбылского территориально-эксплуатационного управления» ГУ «Казселезащита» МЧС РК призван обеспечить надежную защиту населения, хозяйствующих объектов на территории области в зонах ответственности от воздействия опасных природных явлений», - пояснил руководитель филиала «ЖТЭУ» ГУ «Казселезащита» МЧС РК Султан Акбердиев.

По словам спикера, в самом непредсказуемом Жуалынском районе опасность схода лавин имеется в ущельях Коксай, Аксай и Каралма. В этих ущельях специалисты филиала установили предупредительные щиты «Осторожно, снежная лавина!» и рейки для измерения высоты снега.

«В Коксайском ущелье функционирует постоянный гидропост филиала «ЖТЭУ» ГУ «Казселезащита». Трижды в течение суток наблюдатель предоставляет сводку в Центральный диспетчерский пункт о гидрометеорологической обстановке. С ноября 2022 года акиматам различных уровней, руководителям предприятий, учреждений, воинских частей, хозяйствующим субъектам, расположенным в горных районах, выдано 137 рекомендаций о лавиноопасности, роздано 547 памяток о действиях в случае возникновения снежной лавины. В период вероятности возникновения лавинных ситуаций учреждениям, находящимся в опасной зоне, акиматам Жуалынского, Рыскуловского, Меркенского, Кордайского и Таласского районов, районным и сельским округам выдано 96 уведомлений и рекомендательных писем».

Каждые десять дней специалисты филиала проводят обследования на лавиноопасных участках в ущельях Коксай, Аксай и Каралма. По итогам обследования составлено 10 актов, определена высота снежного покрова, проведен анализ опасности возникновения снежных лавин.

Специалисты филиала провели разъяснительную работу и раздали памятки отдыхающим на базе отдыха в Коксайском ущелье в Жуалынском районе о действиях в случае появления снежной лавины.

Для выявления лавиноопасности на северном склоне Киргизского хребта, Таласского Алатау в Жамбылской области, ледовых явлений на селеопасных реках, для фоновой оценки снежных запасов в горной зоне, специалисты филиала «ЖТЭУ» ГУ «Казселезащита» совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям организуют аэровизуальные обследования на вертолете, в том числе ледниковых озер, представляющих селевую угрозу Жамбылской области, расположенных в Кыргызском и Таласском хребтах.

Проводится исследовательская работа по моренным и отвальным озерам, находящимся в бассейне рек Аспара и Мерке Меркенского и Рыскуловского районов, отметил спикер.

В Жамбылской области всего имеется 25 моренных озер. И 20 таких озер расположены в Меркенском и Рыскуловском районах на высотах от 2 600 до 4 400 метров. Моренные озера представляют собой замкнутые котловины впадин в ледниковой массе. Образуются моренные озера в результате неравномерного вытаивания глыб льда или расположенных между грядами конечных морен.

По данным ведомства, селеопасные территории в бассейне реки Аспара включают 134 объекта с населением порядка 600 человек. В бассейне реки Мерке проживают более 700 человек, имеется 50 объектов.

Результаты исследования показали, что объемы ледников на Кыргызском хребте, в сравнении с 2020 годом, уменьшились на 4-7 %. Моренные озера находятся в проточном режиме с поверхностными и подземными путями, то есть поток воды, поступающий в озеро, сбрасывается из озера в том же объеме. Это говорит о том, что в горной зоне наблюдается незначительное количество снежных запасов, и сейчас нет угрозы населенным пунктам и объектам из моренных озер.

В высокогорных зонах Жамбылской области вероятно формирование моренных озер и селевых паводков тало-снегового и ливневого характера. В высокогорных зонах хребтов Каратау, Алатау, Киргизского хребта вероятны сели тало-снегового и ливневого характера. Работы по аэровизуальному обследованию моренных озер, расположенных на территории Жамбылской области, ведутся на постоянной основе.

По проведенным аэровизуальным исследованиям в массивах селеопасных рек Таласского хребта наблюдается значительная деградация ледниковых озер. На сегодняшний день селевые потоки не представляют опасности, хотя изменения в уровнях рек могут быть ожидаемы при непрекращающихся осадках.

В регионе непрерывно ведется работа по профилактике стихийных бедствий на высокогорье, изучается состояние гидротехнических сооружений, подчеркнул руководитель филиала «ЖТЭУ» ГУ «Казселезащита» МЧС РК Султан Акбердиев.

Фото ДЧС Жамбылской области



