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    Аэропорту Уральска присвоили имя Маншук Маметовой

    28 Марта 2022, 12:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Международному аэропорту Уральска присвоили имя Героя Советского союза Маншук Маметовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления по развитию языков ЗКО, указ о присвоении аэропорту имени Маншук Маметовой вышел 18 марта.

    Указ введён в действие со дня подписания.

    Маншук Маметова – уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского союза.

    Ранее сообщалось , что аэропорт Уральска переименуют в честь Маншук Маметовой. Соответствующее решение было принято на сессии областного маслихата.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Уральск
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