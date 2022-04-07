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    Аэропорт «заминировали» в Шымкенте

    7 Апреля 2022, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте заминировали аэропорт. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило 7 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После получения сообщения началась эвакуация пассажиров и сотрудников.

    «7 апреля текущего года данный факт зарегистрирован в линейном отделе полиции по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

    В ведомстве также отметили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

    «Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - добавили в пресс-службе.

    Ранее аналогичный случай произошел в Алматы. Сообщалось, что шесть рейсов на вылет были задержаны в Международном аэропорту Алматы в связи с информацией о минировании.


    Фото: aeroport.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Шымкент Аэропорт
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