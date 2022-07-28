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    Аэропорт «заминировали» в Нур-Султане

    28 Июля 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция проверила международный аэропорт в столице после сообщения о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе столичной полиции сообщили о том, что 28 июля текущего года в 09:46 часов на канал «102» от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Нур Отан МВД РК Аэропорт
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