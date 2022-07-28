Аэропорт «заминировали» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция проверила международный аэропорт в столице после сообщения о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе столичной полиции сообщили о том, что 28 июля текущего года в 09:46 часов на канал «102» от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.



