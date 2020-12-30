Аэропорт Йемена подвергся минометному обстрелу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аэропорт Адена подвергся минометному обстрелу во время прилета министров нового правительства Йемена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al-Arabiya.

Вскоре после прибытия членов нового правительства Йемена в Аден, местный аэропорт подвергся минометному обстрелу. Как сообщает министерство здравоохранения Йемена, в результате произошедших трех взрывов погибли 22 человека, более 50 получили ранения, в том числе представитель Красного Креста.

Как сообщает Al-Arabiya, взрыв произошел в зале ожидания аэропорта еще до того, как министры покинули самолет. Вместе с тем, заместитель министра транспорта Адена и еще один местный чиновник получили ранения. Также ранения получили журналисты, ожидавшие самолет в аэропорту.

Он также подтвердил, что взрывы были достаточно мощными и сопровождались стрельбой, что указывает на наличие предварительной информации о возможности использования беспилотника в произошедшей атаке.

Министры правительства Йемена не пострадали. После взрыва они были переведены во дворец Аль-Машик в Адене.

После произошедших взрывов силы безопасности развернули широкую поисковую кампанию в жилых кварталах недалеко от аэропорта и установили ряд контрольно-пропускных пунктов.

Примечательно, что нападение было совершено незадолго до начала работы нового правительства, которое, как ожидалось, должно было начаться сегодня. В состав нового кабинета министров, возглавляемого Маином Абдель-Маликом, вошли 24 министра.

Как сообщается, сегодняшний взрыв стал еще одной проблемой в череде стоящих перед правительством задач, среди которых особо выделяются вопросы поддержки национальной валюты, выплаты заработной платы, увеличения доходов правительства, а также ведения военных действий на фронтах с ополченцами хуситов.

Напомним, 18 декабря в соответствии с Эр-Риядским соглашением было образовано новое правительство Йемена, которое возглавил Маин Абдул-Малик. Вместе с тем, Мухаммад Али аль-Макдаши был избран министром обороны, генерал-майор Ибрагим Али Ахмед Хайдан - министром внутренних дел, а Ахмед Авад бин Мубарак - министром иностранных дел.