Аэропорт Валенсии заблокирован из-за дождей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Непогода заблокировала на несколько часов международный аэропорт Валенсии – один из важнейших авиаузлов Испании. Из-за сильных ливней оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса. В терминалах застряли сотни людей, ожидавших вылета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Шторм обрушился на Испанию в четверг. Известно по меньшей мере об одном погибшем – в Сарагосе дерево упало на подростка. В провинции Валенсия, где выпали наиболее обильные осадки, объявлен оранжевый уровень опасности.



