Аэропорт в Пекине затопило водой

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На сайте телеканала Sky News появились кадры затопленного международного аэропорта Пекин Дасин, передает МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как на территории аэропорта самолеты стоят в воде. В эти дни на Китай обрушился тайфун «Доксури», который спровоцировал наводнения в стране.

От стихии пострадали более 880 тысяч жителей. 354,4 тысячи человек были эвакуированы и 146,2 тысячи человек переселены в безопасные районы. Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая продлил действие предупреждения «красного», наивысшего уровня в связи с ливнями.