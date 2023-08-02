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    Аэропорт в Пекине затопило водой

    2 Августа 2023, 13:54

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На сайте телеканала Sky News появились кадры затопленного международного аэропорта Пекин Дасин, передает МИА «Казинформ».

    На кадрах видно, как на территории аэропорта самолеты стоят в воде. В эти дни на Китай обрушился тайфун «Доксури», который спровоцировал наводнения в стране.

    От стихии пострадали более 880 тысяч жителей. 354,4 тысячи человек были эвакуированы и 146,2 тысячи человек переселены в безопасные районы. Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая продлил действие предупреждения «красного», наивысшего уровня в связи с ливнями.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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