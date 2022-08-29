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    Аэропорт столицы не продает авиакеросин на пассажирские рейсы – заявление

    29 Августа 2022 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» прокомментировали сообщение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Нур-Султану, который проводил анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива за период 2020-2021 гг. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и др.). Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином. В связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует», - заявили в пресс-службе аэропорта.

    Ранее сообщалось, что по итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива, в действиях АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.
    Астана (Нур-Султан) Аэропорт
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