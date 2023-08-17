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    Аэропорт немецкого города Франкфурт-на-Майне затопило из-за ливня

    17 Августа 2023, 18:39

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство местного аэропорта приостановить наземное обслуживание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

    В воздушной гавани приостановлены многие рейсы, некоторые из них перенаправлены в другие аэропорты. Проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.

    Уточняется, что в среду были отменены около 70 рейсов.

    Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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