Аэропорт Хитроу перестал быть самым популярным в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лондонский Хитроу больше не является самым популярным аэропортом в Европе, опустившись на 10-е место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов, который возглавлял до пандемии, передает МИА Казинформ со ссылкой на ТАСС.

В августе этого года в Хитроу было обслужено лишь 19,5 тыс. рейсов. Рекорд по этому показателю установил амстердамский Схипхол, который обслужил 33 тыс. рейсов. В десятке наиболее загруженных аэропортов Европы оказались и воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижский Руасси - Шарль-де-Голль.

Пассажиропоток в Хитроу достиг в прошлом месяце 2,2 млн человек, что является наиболее высоким показателем с весны 2020 года. Но это составляет всего 29% от уровня августа 2019 года. Как отмечает газета Times, опубликовавшая данный рейтинг, в большинстве аэропортов Европы этот показатель сейчас растет быстрее, чем в Хитроу. Причина медленного возвращения к прежним значениям - более строгие, по сравнению с другими странами Европы, правила въезда в Великобританию из-за рубежа. В администрации воздушной гавани призывают правительство упростить их, отменив часть действующих коронавирусных ограничений. В том числе предписание дважды после въезда в страну сдавать дорогостоящий ПЦР-анализ на COVID-19, которое касается всех, даже полностью привитых путешественников.