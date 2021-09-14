Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Аэропорт Хитроу перестал быть самым популярным в Европе

    14 Сентября 2021, 12:50

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лондонский Хитроу больше не является самым популярным аэропортом в Европе, опустившись на 10-е место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов, который возглавлял до пандемии, передает МИА Казинформ со ссылкой на ТАСС.

    В августе этого года в Хитроу было обслужено лишь 19,5 тыс. рейсов. Рекорд по этому показателю установил амстердамский Схипхол, который обслужил 33 тыс. рейсов. В десятке наиболее загруженных аэропортов Европы оказались и воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижский Руасси - Шарль-де-Голль.

    Пассажиропоток в Хитроу достиг в прошлом месяце 2,2 млн человек, что является наиболее высоким показателем с весны 2020 года. Но это составляет всего 29% от уровня августа 2019 года. Как отмечает газета Times, опубликовавшая данный рейтинг, в большинстве аэропортов Европы этот показатель сейчас растет быстрее, чем в Хитроу. Причина медленного возвращения к прежним значениям - более строгие, по сравнению с другими странами Европы, правила въезда в Великобританию из-за рубежа. В администрации воздушной гавани призывают правительство упростить их, отменив часть действующих коронавирусных ограничений. В том числе предписание дважды после въезда в страну сдавать дорогостоящий ПЦР-анализ на COVID-19, которое касается всех, даже полностью привитых путешественников.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Баннеры с примерными ценами на такси появились в аэропорту Алматы
    Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале
    Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге