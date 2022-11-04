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    Аэропорт Астаны сообщил о новых международных маршрутах

    4 Ноября 2022, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 ноября столичная воздушная гавань начала работу по расписанию осенне-зимнего периода навигации, которое расширяет возможности полетов и открывает новые направления для пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

    Сегодня председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Даулет Хамзин провел выездное рабочее совещание в службе специальных транспортов в связи с началом осенне-зимней навигации. Он ознакомился с ходом подготовки к предстоящей зиме.

    В службах и подразделениях аэропорта проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности и регулярности полетов и бесперебойной работы воздушной гавани в период осенне-зимней навигации, в том числе при особо низких температурах.

    Для борьбы с гололедными образованиями на искусственных покрытиях аэродрома (взлетно-посадочных полосах, перроне, рулежных дорожках) в достаточном количестве, и даже с запасом, закуплены химические реагенты.

    Персонал основных служб аэропорта, задействованных в производственном процессе, прошел необходимый инструктаж об особенностях деятельности в осенне-зимний период.

    Также партнеры воздушной гавани увеличат частоту рейсов и открывают новые рейсы на некоторых направлениях, так Turkish Airlines с 5 декабря открывает рейс в Анкару 2 раза в неделю по понедельникам и средам, SCAT с 20 ноября открывает рейс в Стамбул по маршруту Алматы-Астана-Стамбул 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям, Fly Dubai с 30 октября увеличил рейсы в Дубай с 12 до 14 раз в неделю.
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