Аэропорт Астаны призывает пассажиров не летать с топорами и кастетами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба столичной воздушной гавани просит вылетающих внимательнее собирать багаж, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службу, за 3 первых месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тысяч пассажиров. При этом службой авиационной безопасности воздушной гавани при досмотре путешественников изъято 5177 запрещенных предметов и веществ. В том числе 124 единицы холодного и газового оружия, 66 перцовых баллончиков и электрошокеров, 7 кастетов, 582 предметов, имитирующих оружие, 65 боеприпасов, 44 взрывчатых вещества, 24 ядовитых, коррозирующих и других веществ. Также у пассажиров обнаружены 72,8 литра легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах. Чаще всего это отвёртки, молотки, топоры, колюще-режущие и т.д.

Кроме того, выявлены многочисленные попытки провоза в багаже и ручной клади крупных незадекларированных денежных сумм, дела по которым переданы в уполномоченные службы КНБ и КГД МФ РК.

За 2022 год столичная воздушная гавань впервые за свою историю обслужила 6 млн пассажиров, а служба безопасности изъяла у пассажиров более 2 тысяч огнестрельного оружия и 67 780 боеприпасов.

«Из-за особенностей воздушного транспорта в пассажирских авиаперевозках уделяется повышенное внимание вопросам безопасности. Комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов направлен на пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами. В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в соответствии с мировой практикой проводится выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную», - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров.

«Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи. В этой связи пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», - подчеркнули в пресс-службе столичной воздушной гавани.