Аэропорт Астаны обратился к пассажирам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Астаны планируют провести ежегодный текущий ремонт взлетно-посадочной полосы с 15 июля по 8 августа. В связи с этим воздушная гавань обратилась к пассажирам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

«Работы пройдут с 15 июля по 8 августа с 11:00 до 18:00. Если вы планируете поездку в этот период, просим прибыть в аэропорт пораньше и пройти регистрацию заранее, так как в зависимости от частоты рейсов может быть скопление пассажиров», - говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонту ВПП и учитывать период проведения работ при покупке билета.

«Сроки проведения ремонта уже согласованы с отечественными авиакомпаниями и обусловлены мировой практикой обеспечения полётов. К слову, по анализу прошлых лет именно в этот период выпадает минимальное количество осадков, а также бесперебойно работают асфальтобетонные заводы. Потому это наиболее благоприятный период для проведения ремонта. По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет и светосигнальное оборудование по обеспечению полетов», - добавили в пресс-службе аэропорта.