Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антимонопольный департамент Мангистауской области начал расследование в отношении акционерного общества (АО) «Международный аэропорт Актау». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Антимонопольный орган региона заинтересовала деятельность АО «Международный аэропорт Актау». Ведомством начато расследование по факту злоупотребления монопольным положением, по части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов.

«В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства, будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного дохода с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовного наказуемого деяния», - пояснили в ведомстве.

Фото: lada.kz

