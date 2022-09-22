Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо

    22 Сентября 2022, 21:43

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антимонопольный департамент Мангистауской области начал расследование в отношении акционерного общества (АО) «Международный аэропорт Актау». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Антимонопольный орган региона заинтересовала деятельность АО «Международный аэропорт Актау». Ведомством начато расследование по факту злоупотребления монопольным положением, по части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов.

    «В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства, будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного дохода с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовного наказуемого деяния», - пояснили в ведомстве.

    Фото: lada.kz
    Цены и тарифы Мангистауская область Аэропорт Топливо Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подрядные организации по строительству и ремонту дорог лишены лицензий в РК
    Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука
    Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК
    Расследование началось в Алматы по факту попытки самоубийства школьницы
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
    4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    5 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    Новости партнеров