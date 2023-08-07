Аэропорт Актау частично закроется на ремонт

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 23 сентября по 23 октября запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актау.

Международный аэропорт Актау будет закрыт ежедневно с 9.00 до 21.00 на ремонтные работы.

«Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Сроки планируемого ремонта согласованы с авиакомпаниями и выбраны с учетом периода наиболее благоприятных погодных условий и готовности подрядных организаций, а также с учетом спада пикового периода загрузки аэропорта. Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний», - отметила пресс-служба аэропорта.

Пассажирам рекомендуют выехать пораньше и заранее пройти онлайн-регистрацию на рейс.