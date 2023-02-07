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    Аэромобильная группировка МЧС России прибыла в Турцию

    7 Февраля 2023, 18:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в аэропорту турецкого города Адана приземлились три самолета аэромобильной группировки МЧС России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» были направлены в наиболее пострадавший от стихии район Кахраманмараж. Первая группа из этого состава на трех высокопроходимых автомобилях уже выехала в горный труднодоступный район.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, в Турцию прибыли семь кинологических расчетов с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях, более ста специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений, а также девять единиц специальной техники.

    «Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары, тепловизоры и беспилотники», - говорится в сообщении.

    Кроме того, в зоне ЧС будет развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.

    «Мы будем делиться на несколько группировок и приступим к работе в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», - отметил советник главы МЧС России Даниил Мартынов по прибытии в Турцию.

    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится. По данным МИД, в Турции могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана.

    Айбек Смадияров также заявил, что дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции.

    Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

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