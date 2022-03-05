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    Аэрофлот отменяет международные рейсы с 8 марта

    5 Марта 2022, 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту приобретения авиабилета. Возврат за неиспользованную перевозку можно произвести в любое время до конца текущего года или переоформить ее без штрафов на другие даты до конца текущего года с сохранением маршрута. Пассажирам рекомендуется следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным. Более подробная информация размещена на сайте авиакомпании», - говорится в сообщении.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Россия Авиация
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