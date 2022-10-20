Адвокаты вынуждены часами стоять перед входом в департаменты полиции – юрист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Данияр Канафин призвал сделать более открытым доступ в здания департаментов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если рассуждать с точки зрения открытости госслужбы для граждан, то доступ в эти здания должен быть гораздо более свободным, чем тот, который мы наблюдаем на этой фотографии. Сейчас, конечно, создаются фронт-офисы. Надеюсь, что эта практика будет дальше развиваться. Но сейчас речь не об этом, а о том, что до сих пор адвокат, чтобы попасть к своему подзащитному, даже тогда, когда он достоверно знает, что находится в здании конкретного правоохранительного органа, иногда вынужден часами стоять на морозе перед входом в это здание и не иметь возможности получить доступ к своему подзащитному», - сказал Данияр Канафин на круглом столе «Роль казахстанской адвокатуры в строительстве правового государства» в Мажилисе, демонстрируя фотографию УВД Алмалинского района (Алматы).

По его словам, в это время на подзащитного может быть оказано морально-психологическое воздействие.

«Может, его склоняют к даче показаний, и различными другими хитростями и методами способствуют формированию негативной доказательной базы. Мы полагаем, что один из способов обеспечения права на защиту и развития, совершенствования статуса адвоката является решение той проблемы, которую мы рассматриваем», - отметил спикер.

Он напомнил, что процессуальные гарантии существуют для всех граждан страны.

«Самым недальновидным было бы полагать, что отсутствие этих гарантий затронет одних, но не коснется других. Когда-то некоторые руководители одного правоохранительного ведомства сами были не сторонниками того, чтобы была решена проблема с допуском адвоката к делам, содержащим сведения, госсекреты. Мы знаем, что эта проблема существует», - подчеркнул адвокат.

«Этот допуск регламентирован некой секретной инструкцией, и работать я как адвокат, сталкивавшийся с этими вопросами, по такого рода делам, очень сложно, начиная с того, что ты можешь делать выписки из материалов дела только в некую секретную тетрадку, тебе не дают копии материалов уголовного дела, и как таким образом защищать человека чисто технически умом не понять. Эта проблема универсальная, она должна быть решена, потому что сейчас те, кто когда-то поддерживал это ограничение, они сейчас сами от этого страдают», - добавил Д. Канафин.

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