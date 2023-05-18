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    Адвокатам могут предоставить право вносить в суд акт защиты

    18 Мая 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях повышения защиты прав граждан и обеспечения их безопасности в рамках уголовного процесса адвокатам предлагается предоставить право вносить в суд акт защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство юстиции представило депутатам Мажилиса проект нового Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». Вице-министр ведомства Алма Муканова сообщила о том, что в целях повышения защиты прав граждан и обеспечения их безопасности в рамках уголовного процесса предлагается ввести акт защиты.

    По ее словам, в производство суда поступает уже полностью сформированное стороной обвинения уголовное дело, что, в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу.

    «Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить стороне защиты право вносить в суд акт защиты, который будет противоположным обвинительному акту документом. Таким образом, возможность составления акта защиты, приобщения к нему доказательств, собранных стороной защиты, будет, во-первых, препятствовать формированию однобокого мнения судьи в отношении подсудимого, во-вторых, стимулировать процессуальную деятельность адвокатов, особенно назначаемых государством к более активному отстаиванию и защите прав своих подзащитных», - пояснила Алма Муканова.

    По ее словам, внесение акта защиты уравновешивает состязательные возможности прокурора и адвоката при выполнении ими соответствующих ролей в судебном процессе.

    «В акте защиты могут быть указаны анализ (согласие, оспаривание и выводы) доказательств стороны защиты и обвинения, заявления о невиновности либо меньшей степени виновности, о доказательствах, оправдывающих либо смягчающих вину обвиняемого, о применении недозволенных методов следствия при собирании и закреплении доказательств и другие ходатайства. Акт защиты вносится в суд после получения стороной защиты копии обвинительного акта до начала главного судебного разбирательства. При этом, сторона защиты не ограничена в заявлении ходатайств в ходе главного судебного разбирательства, в дополнении акта защиты либо в составлении нового.

    Обязательным условием внесения акта защиты является согласие обвиняемого, которое выражается путем подписания акта защиты», - добавила вице-министр юстиции Алма Муканова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Суды
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