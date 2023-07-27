Адвоката лишили лицензии из-за передачи подзащитному телефона в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области лишили лицензии адвоката, который при посещении своего подзащитного под предлогом оказания юридической помощи передал ему мобильный телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы областной прокуратуры, инцидент произошел в августе прошлого года в учреждении №66. В сентябре по решению суда адвокат понес административное наказание в виде штрафа в размере 30 630 тенге с конфискацией сотового телефона.

«Аитов совершил скрытие от досмотра и передачу лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы, предмета, запрещенного к хранению и использованию в этих учреждениях. Прокуратурой инициирован вопрос о лишении его лицензии на право занятия адвокатской деятельностью», - сообщили в пресс-службе.

Иск департамента юстиции суд удовлетворил. В июле этого года прекращено действие государственной лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.