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    Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы

    15 Июля 2022, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокат Бурхан Жансейтов заблокировал оперативную машину, проколол шину, пытался выбить стекло и провоцировал сотрудников полиции на конфликт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Вчера Агентством по финансовому мониторингу сообщалось о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами. Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы этой группы.

    12 июля Б. Жансейтов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа организовал провокацию», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    На кадрах видео видно, что Б. Жансейтов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля. Все это происходило на глазах общественности, что указывает на его пренебрежительное отношение к окружающим, отличающееся особым цинизмом.

    На требования прибывших на место происшествия полицейских Б. Жансейтов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей. Оказывал полиции сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.

    «Б. Жансейтов с участием других адвокатов с целью воспрепятствования расследованию и создания ложного общественного мнения инсценировал ситуацию о якобы проводимой слежке за адвокатами, что не соответствовало действительности. Весь этот «спектакль» целенаправленно транслировался на одном из Telegram-каналов. Как бывший сотрудник полиции Б. Жансейтов прекрасно осведомлен о последствиях рассекречивания оперативных мероприятий и личности негласного сотрудника», - добавили в агентстве.

    Ранее аналогичный инцидент произошел в Нур-Султане, когда Б. Жансейтов провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью в адрес представителей власти.

    «Учитывая его дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважения к общественному порядку и органам власти Б. Жансейтов задержан. В рамках расследования будет дана соответствующая правовая оценка и другим его противоправным действиям», - резюмировали в Агентстве по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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