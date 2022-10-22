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      Карагандинская область

    Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде

    22 Октября 2022, 16:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Перед началом судебного процесса адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области поступила информация о неправомерных действиях одного из адвокатов.

    Выяснилось, что юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления. Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого, предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника.

    «22 октября, после передачи денежных средств в размере 6,5 млн тенге и 2,9 тысячи долларов США, сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще 3100 долларов США», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

    По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 422 ч. 4 УК РК «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжкого преступления».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Видео Судебный процесс Общество
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