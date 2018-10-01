Адвокат: Повышение минимальной заработной платы - своевременный шаг

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Все реформы, озвученные в новом Послании Президента Нурсултана Назарбаева, будут способствовать процветанию нашего государства. Так считает адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук, доцент кафедры права Костанайского филиала ЧелГУ Айгуль Исмагулова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Нурсултана Назарбаева - это ежегодный стратегический документ, перспективы развития нашего государства на 2019 год. Основная тема Послания - благосостояние каждого гражданина и качество жизни нашего государства. Реформы предстоят в сфере образования, медицины и в правоохранительной системе. Как отметил Глава государства, человек, его права и свободы - самое важное, что есть в государстве.

Своевременный шаг - повышение минимальной заработной платы. В образовании будут пересмотрены квалификационные требования. Мне понравилось предложение, что в сфере среднего образования будут применяться методы и стандарты Назарбаев школ. Правильно отметил Глава государства, реформу образования надо проводить таким образом, чтобы мы могли конкурировать с другими странами», - высказалась адвокат.

«Также вопросы касались повышения доступности жилья для граждан. Сейчас у нас работают государственные программы - «7-20-25, «Нурлы жол». Кроме того, возможно, решится вопрос субсидирования первоначального взноса для работников бюджетных сфер. Это позволит увеличить количество граждан, имеющих возможность получения жилья по этим программам. Вопросы Послания коснулись и бизнеса. Правильно отметил Президент, должна быть развита экономика простых вещей. Это позволит конкурировать с мировыми потребителями. Я думаю, что все реформы будут способствовать процветанию нашего государства», - заключила А. Исмагулова.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.