Адвокат похитил 10 млн бюджетных средств в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Адвокат Акмолинской коллегии адвокатов изготовил 15 фиктивных постановлений от имени следователя почти на 10 млн тенге с включением в них заведомо ложных сведений о затраченном времени при оказании гарантированной государством юридической помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства юстиции РК.

Министерством юстиции РК был проведен анализ постановлений об оплате гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных средств по уголовным правонарушениям.

Установлено, что вследствие вышеуказанных действий адвокат Акмолинской области незаконно получил денежные средства в размере свыше 9,6 млн тенге.

Приговором суда адвокат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190 частью 3 пунктом 1), статьей 385 частью 1 УК РК.

Судом назначено наказание в виде 3,5 лет ограничения свободы.

Также, на основании статьи 50 части 3 УК РК, адвокат лишен права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на пять лет.

Приговор вступил в законную силу и Министерством юстиции действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью, выданной адвокату, прекращено.

В ходе досудебного расследования похищенные денежные средства возвращены в бюджет.

Министерством на постоянной основе проводится работа по выявлению и недопущению подобных фактов.

Кроме того, с апреля 2021 года на всей территории страны функционирует ИС «Е-заң көмегі», которая обеспечит прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на гарантированную государством юридической помощи.