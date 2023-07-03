Адвокат экс-министра Мухамедиулы подозревается в подстрекательстве к даче взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативного сопровождения расследуемых Антикоррупционной службой уголовных дел установлено совершение особо тяжких коррупционных преступлений, направленных на вмешательство в деятельность по отправлению правосудия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта РК Мухамедиулы А. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов США установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

При этом ранее приговором Межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны Мухамедиулы А. осужден к 8 годам лишения свободы.

Представитель экс-министра задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Супруга Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи мошенничества, в том числе сопряженного с подстрекательством к даче взятки, под предлогом решения того или иного вопроса, связанные с деятельностью государственных органов.

В таких случаях следует обращаться в Антикоррупционную службу или сообщать о подобных фактах в Call-центр по номеру 1424.