Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Адвокат экс-министра Мухамедиулы арестован на два месяца

    5 Июля 2023, 21:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат осужденного экс-министра Мухамедиулы арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

    «3 июля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.», - говорится на сайте суда.

    Ранее сообщалось, что по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта РК Мухамедиулы А. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

    Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

    В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов США установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

    При этом ранее приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Мухамедиулы А. осужден к 8 годам лишения свободы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Суды
    Новости по теме
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане