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    Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу в суд

    26 Июля 2023, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы обжаловал приговор. Дело будет отправлено на апелляцию, передает МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день Арыстанбек Мухамедиулы не подавал апелляционную жалобу на постановление Межрайонного суда Астаны по уголовным делам от 20 июня 2023 года. Однако его защита подала апелляционную жалобу на приговор. На его основании уголовное дело будет направлено в апелляционную стадию в соответствии с установленным законом сроком», - сообщили в суде Астаны в ответ на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    Напомним, 29 мая 2022 года директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы с санкции суда взяли под стражу.

    20 июня текущего года его приговорили к 8 годам лишения свободы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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