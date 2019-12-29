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    Адвокат Акжаркын Турлыбай намерен обжаловать приговор

    29 Декабря 2019, 09:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По делу Акжаркын Турлыбай, осужденной в Китае за контрабанду наркотических средств, будет подана апелляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Об этом сообщил адвокат казахстанки - Мурал Аденулы в телефонном разговоре с корреспондентом «Хабар 24».

    27 декабря в Гуанчжоуском суде пересмотрели дело Акжаркын и оставили приговор суда о ее пожизненном лишении свободы без изменений. По информации адвоката, суд не принял во внимание доводы защиты.

    Ранее консул Казахстана посетил нашу соотечественницу в СИЗО, она сообщила, что не жалуется на здоровье и условия содержания, продолжает развиваться и занимается йогой. Консул передал казахстанке фотографии близких и учебники по английскому языку.

    Напомним, Акжаркын Турлыбай задержали в аэропорту Гуанчжоу в марте 2014-го, с тех пор она остается под арестом. Законы КНР предусматривают суровое наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С 2000 года свыше десятка иностранцев были приговорены здесь к высшей мере по обвинению за аналогичные преступления.

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    Судебный процесс
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