Адвокат Акжаркын Турлыбай намерен обжаловать приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По делу Акжаркын Турлыбай, осужденной в Китае за контрабанду наркотических средств, будет подана апелляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Об этом сообщил адвокат казахстанки - Мурал Аденулы в телефонном разговоре с корреспондентом «Хабар 24».

27 декабря в Гуанчжоуском суде пересмотрели дело Акжаркын и оставили приговор суда о ее пожизненном лишении свободы без изменений. По информации адвоката, суд не принял во внимание доводы защиты.

Ранее консул Казахстана посетил нашу соотечественницу в СИЗО, она сообщила, что не жалуется на здоровье и условия содержания, продолжает развиваться и занимается йогой. Консул передал казахстанке фотографии близких и учебники по английскому языку.

Напомним, Акжаркын Турлыбай задержали в аэропорту Гуанчжоу в марте 2014-го, с тех пор она остается под арестом. Законы КНР предусматривают суровое наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С 2000 года свыше десятка иностранцев были приговорены здесь к высшей мере по обвинению за аналогичные преступления.