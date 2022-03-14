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    Адвокат Абзал Куспан отметил эффективность работы правоохранительных органов с населением

    14 Марта 2022, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Известный адвокат Абзал Куспан рассказал о позитивном опыте в деятельности местных органов прокуратуры, касательно расследования дел по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ряде регионов мы увидели эффективный результат совместной работы прокуратуры и других правоохранительных органов с населением. Этот их опыт крайне необходим для других регионов и в будущем для предотвращения подобных ситуаций, поэтому, безусловно, требует специального изучения. Например, комиссия дает высокую оценку действиям прокурора города Шымкент», - сказал Абзал Куспан. При этом он отметил, что прокуратура по согласованию с председателем городского суда организовала выездные заседания административного и следственного судов с участием сотрудников прокуратуры в департаменте полиции и районных управлениях.

    «В результате, оперативное рассмотрение ходатайств судом и затягивание уголовного дела не допущено. Всего в органы внутренних дел доставлен 3521 человек, из них 90 человек арестованы за причастность к преступлению, 503 привлечены к административной ответственности. С остальными 2 891 людьми проведена профилактическая беседа, которые были освобождены до признания их подозреваемыми. И один момент, прокурор города открыто провел разъяснительную работу по уголовному делу и совершенным следственным действиям, их правам, состоянию задержанных путем проведения личного приема родственников и общественных активистов, доставленных и задержанных граждан. В одном из них наша комиссия приняла участие в полном составе. В результате действия 19 подозреваемых, квалифицируемых по акту терроризма (ст. 255 УК), переквалифицированы на массовые беспорядки (ст. 272 УК). Из 90 подозреваемых, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, изменена мера пресечения в отношении 44. Конечно, наша совместная работа в этом направлении будет продолжена», - резюмировал Абзал Куспан.

    Автор:

    Серик Сабеков

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