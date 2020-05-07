Адресную помощь ветеранам оказали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-годовщиноц победы и оказал им адресную помощь, передаеткоррепондент МИА «Казинформ»

«Департамент государственных доходов по Мангистауской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и оказал им адресную помощь. Акция посвященная 75-летию Победы прошла во всех районах и областном центре», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники помогли как личным трудом, так и оказали материальную поддержку.

«День Победы – это праздник, наполненный особым смыслом, это память о погибших солдатах на полях сражения, это наша история, наша боль… В этом году отмечается 75-летие Великой Победы, победы советского народа над фашистской Германией. Основной долг нашего и всех последующих поколений нашей страны - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не предавать забвению ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за подвиги ныне живущим ветеранам Великой Отечественной и ветеранам тыла», - подчеркнул заместитель руководителя департамента Ербол Утеев.



