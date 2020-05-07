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      Мангистауская область

    Адресную помощь ветеранам оказали в Мангистауской области

    7 Мая 2020, 13:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-годовщиноц победы и оказал им адресную помощь, передаеткоррепондент МИА «Казинформ»

    «Департамент государственных доходов по Мангистауской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и оказал им адресную помощь. Акция посвященная 75-летию Победы прошла во всех районах и областном центре», - отмечают в пресс-службе ведомства.

    Сотрудники помогли как личным трудом, так и оказали материальную поддержку.

    «День Победы – это праздник, наполненный особым смыслом, это память о погибших солдатах на полях сражения, это наша история, наша боль… В этом году отмечается 75-летие Великой Победы, победы советского народа над фашистской Германией. Основной долг нашего и всех последующих поколений нашей страны - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не предавать забвению ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за подвиги ныне живущим ветеранам Великой Отечественной и ветеранам тыла», - подчеркнул заместитель руководителя департамента Ербол Утеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Мангистауская область МВД РК
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