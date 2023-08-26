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    Администратору сауны грозит тюремный срок за сутенерство в СКО

    26 Августа 2023, 11:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 48-летнюю женщину, которая была администратором сауны. Ей грозит лишение свободы за организацию притона и сводничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники УБОП получили оперативную информацию о том, что администрация одной из саун города, возможно, причастна к сводничеству.

    «В результате следственных действий оперативниками был зафиксирован факт сводничества со стороны 48-летней администратора сауны. Она вызвала девушку, которая за денежное вознаграждение оказала интимные услуги клиентам заведения. Девушка получила деньги, часть из которых передала администратору за «вызов», - сообщили в пресс-службе.

    Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Ранее в Алматы выявили притон для занятия проституцией, который работал под видом жилого дома.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Казахстана Петропавловск полиция
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