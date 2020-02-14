Администратор букмекерской конторы незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы «Фаворит» гражданина Ю.Стебунова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Гражданин Стебунов Ю., работая администратором ТОО «Букмекерская контора «Фаворит» с торговым знаком «Fin Bet», использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино.

Также с помощью программного приложения «FLG» в онлайн режиме он обеспечил доступ к смонтированным и анимационным играм посредством аппаратно-программного комплекса, предусматривающее получение выигрыша.

В ходе следственных мероприятий были изъяты вещественные доказательства – мониторы и процессоры в количестве 108 штук, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге.

«Приговором Абайского районного суда города Шымкент гр.Стебунов Ю. признан виновным в соответствии со статьей 307 ч. 1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП (757 500 тенге)», - сообщили в пресс-службе Комитета.