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    Администратор букмекерской конторы незаконно организовал интернет-казино в Шымкенте

    14 Февраля 2020, 13:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении бывшего администратора букмекерской конторы «Фаворит» гражданина Ю.Стебунова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    Гражданин Стебунов Ю., работая администратором ТОО «Букмекерская контора «Фаворит» с торговым знаком «Fin Bet», использовал ранее арендованные товариществом помещения, к которым имел свободный доступ, и предоставлял букмекерские услуги и незаконно организовал электронное казино.

    Также с помощью программного приложения «FLG» в онлайн режиме он обеспечил доступ к смонтированным и анимационным играм посредством аппаратно-программного комплекса, предусматривающее получение выигрыша.

    В ходе следственных мероприятий были изъяты вещественные доказательства – мониторы и процессоры в количестве 108 штук, флеш-карты и модемы, а также денежные средства в сумме 586 600 тенге.

    «Приговором Абайского районного суда города Шымкент гр.Стебунов Ю. признан виновным в соответствии со статьей 307 ч. 1 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП (757 500 тенге)», - сообщили в пресс-службе Комитета.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Минфин РК Шымкент
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