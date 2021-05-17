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    Административный арест получил алматинец за оскорбление врача

    17 Мая 2021, 18:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинской клинической больнице №7 посетитель напал на охранника и с оскорблениями кинулся на врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Посещение медучреждения закончилось неприятным инцидентом. 36-летний мужчина напал на охранника больницы и выражался нецензурной бранью в адрес врача, оскорбляя его честь и достоинство.

    Инцидент произошел 8 мая в городской клинической больнице №7. В ходе чего посетитель разбил нос охраннику и оскорбил хирурга приемного покоя.

    Как проинформировали в пресс-службе ГКБ № 7, он требовал особого отношения к госпитализированной супруге.

    За оскорбление чести и достоинства в общественном месте и во время исполнения им своих служебных обязанностей врач подал заявление в полицию.

    На судебном заседании виновник инцидента признал вину и подтвердил факты правонарушения. В содеянном он раскаялся и просил суд строго его не наказывать.

    Тем временем, специализированным межрайонным административным судом города вынесено решение признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях. Суд постановил назначить наказание мужчине в виде административного ареста на 5 суток.

    В пресс-службе больницы отметили, что бывают ситуации, когда некоторые посетители больницы выражают агрессию по отношению к медперсоналу, переступив порог медучреждения, и не желают придерживаться установленных правил и норм по госпитализации пациентов.

    «Некоторые граждане целенаправленно обращаются за медицинской помощью именно в ГКБ №7, но при этом в агрессивной форме выражают недоверие медперсоналу за качество оказываемой ими медпомощи, априори считая их непрофессионалами.

    То же самое можно сказать и о некоторых «диванных критиках» и их обвинениях в социальных сетях, выстроенных на эмоциях или носящих ангажированный характер, которые не подтверждаются фактами, и авторы обращений не приемлют конструктивный диалог. В этих случаях остается только напомнить об административно-уголовной ответственности за клевету, безосновательные обвинения, оскорбления чести и достоинства медицинских работников. При этом добавим, что администрация клиники всегда готова детально рассмотреть в рабочем порядке каждый случай с жалобой на своих сотрудников», - добавили в медучреждении.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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