Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Администрация торгового дома в Павлодаре объяснила обрушение кровли

    7 Июля 2023, 23:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководство торгового дома «Артур-1» сообщило о внутреннем расследовании ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В торговом доме»Артур-1«по улице Малайсары батыра шли работы по ремонту кровли. Не успели закрепить. Ее сорвало резким порывом ветра», - написала администрация торгового дома на официальной странице «Артур-1» в Instagram.

    Сообщается также, что сейчас проводится внутреннее расследование причин произошедшего.

    «Приносим извинения пострадавшим», - говорится в сообщении.

    Кровля обрушилась сегодня. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.

    Пресс-служба больницы Павлодара сообщила о состоянии пострадавших в обвале крыши торгового дома. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередная ярмарка начала работу в столице
    Больше 10 лет жители павлодарской многоэтажки не могут добиться установки детской площадки во дворе
    Устранен очередной барьер для казахстанских производителей в рамках ЕАЭС
    590 тел вывезли за полгода из районов ЧП – МЧС РК
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане