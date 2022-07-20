Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска – Комитет гражданской авиации

    20 Июля 2022, 10:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) заявляет, что не ограничивала полеты воздушных судов в аэропорту Уральска. Решение авиаперевозчики приняли самостоятельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

    «Авиационными инспекторами администрации в ходе проверки 30 июня 2022 года выявлено, что несмотря на низкую несущую способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона, увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые.

    Со стороны Авиационной администрации направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома об обеспечении контроля над соблюдением допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и повреждения воздушных судов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Кроме этого, ААК после встреч и обсуждений с представителями авиакомпаний и эксплуатантом аэродрома приняла решение о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что с 1 августа 2022 года FlyArystan отменил рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах в связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту города Уральска. Данные изменения обусловлены обращением аэропорта Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Транспорт Регионы Казахстана Аэропорт Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Новый аэропорт планируют построить в Атырау
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    В аэропорту Алматы возгорания нет - Комитет гражданской авиации
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной