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    Адлет Тойбаев возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования

    1 Сентября 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Тойбаев Адлет Жунисович назначен на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби.

    В 2008-2009 гг. — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби.

    В 2011 по 2017 гг. — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

    В 2017-2018 гг. — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

    С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

    В 2022 году был назначен председателем Комитета науки МОН.

    С ноября 2022 года по настоящее время – директор департамента стратегического планирования и координации МНВО.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Назначения Миннауки и высшего образования РК
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