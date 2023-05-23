Адлет Мустафинов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании представил нового начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стал 52-летний Адлет Мустафинов. До этого назначения занимал аналогичную должность в Павлодарской области.

А. Мустафинов родился в городе Семее. В 1994-м году окончил Омский аграрный университет по специальности «зоотехник», в 2007-м - Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юриспруденция».

В разные годы работал инспектором межрайонного отдела по Павлодарскому региону управления омитета налоговой полиции по Павлодарской области, старшим оперуполномоченным по ОВД группы собственной безопасности департамента УИС по Павлодарской области, заместителем начальника оперативного управления, взаимодействия с правоохранительными органами КУИС МВД РК, заместителем начальника департамента УИС по Северо-Казахстанской области, городу Нур-Султану.



