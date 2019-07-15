Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Адильхан Макин выиграл Гран-при «Славянского базара»

    15 Июля 2019, 18:50

    ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ-БЕЛТА - Обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске» стал представитель Казахстана Адильхан Макин, награду ему торжественно вручат сегодня на гала-концерте закрытия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов.

    Победитель удостоен заветной награды «Лиры» и денежной премии в размере $20 тысяч.

    Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля набрали равное количество баллов - 171. Но делить первую премию, согласно положению, нельзя. Председатель жюри Тамара Гвердцители, которая обладает правом дополнительного голоса, отдала его грузину - он стал лауреатом первой премии и обладателем награды, денежной премии в размере $15 тысяч.

    Вторую премию в размере $5 тыс. каждому и спецприз разделили соответственно Илай и белорус Ваня Здонюк, который набрал 170 баллов.

    Чтобы разделить третью премию, жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах. Россиянин Иван Дятлов с его 168 баллами лишь немного оторвался от еще трех конкурсантов с 167 баллами: Паулины из Литвы, Лидии Исак из Молдовы и Дмитрия Бабака из Украины. В итоге лауреатами стали россиянин и украинец. Они разделили и специальный приз, и премию в $5 тысяч. Также были вручены специальные призы от партнеров и спонсоров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Беларусь
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков