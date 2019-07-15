Адильхан Макин сохранил лидерство на конкурсе «Славянского базара»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - БЕЛТА - Представитель Казахстана Адильхан Макин сохранил лидерство на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

На сцене Летнего амфитеатра в исполнении 16 участниковконкурса «Славянского базара» отзвучали мировые хиты, дополненные хореографиейшоу-балета Аллы Духовой «Тодес». Зрители слушали и подпевали песни в основномна английском языке - What`s going on, Queen of the night, Hurt, I surrender,What`s up, She`s gone, Natural, My heart will go on и т.д. Поэтому ведущиеЕкатерина Раецкая и Денис Дудинский просили конкурсантов о паре фраз на родном- чтобы витебская публика услышала языки фестиваля.

Ваня Здонюк со сцены приветствовал гостей форума, а такжеблагодарил маму, которая болела за него а зале, и всю свою команду. В общем,прозвучала почти готовая речь для премии «Оскар». Несмотря на 170 баллов всумме за два дня.

Сыин Ли учила зал подпевать ей по-китайски - так белорусынаучились говорить о своей готовности помочь пересечь реку. А еще - щедрокупать в аплодисментах обладательницу 142 баллов.

Никак не мог напеться и Адильхан Макин из Казахстана:едва отдышавшись после надрывного исполнения конкурсной песни, он подарил залумелодичное звучание народной композиции. Но даже без этой демонстрации Адильханудостоился почти всех десяток и в сумме за два дня набрал 178 баллов.

Призыв Илай на иврите к миру во всем мире и без переводабыл понятен. Точно так же удалось девушке достучаться своим вокалом до сердецзрителей и жюри - у нее в итоге 171 балл.

Швейцарец Тео похвастался своим талисманом Пикачу,который принес ему на конкурсе 145 баллов. Армянский язык, как ни стараласьМоника Манучарова, ведущим так и не поддался. Может, они успеют подучить ксвадьбе Моники, которая состоится на днях. От жюри специальных подарков не было- это ведь конкурс. И итог - 159 баллов.

Лидия Бреска из Латвии для конкурса проникновенно пела наиспанском, а вне его - столь же эмоционально на латгальском. Ее результат -156.

«Королева ночи» Чесс из Мальты зажгла на сцене не хужеУитни Хьюстон, собрав в свою копилку всего 161 балл от жюри.

Иван Дятлов из России, биография семьи которого связана сБеларусью, попытался с помощью зала исполнить фрагмент «Алеси». Чувствовалось,что любовь к вокалу и мировой песенной культуре у парня в крови. Но жюри этогооказалось недостаточно - в итоге 168 баллов.

Лидия Исак из Молдовы припомнила Денису Дудинскому первыйконкурсный день, когда он попросил ее прочесть текст песни на белорусском.Пришлось ему в ответ не просто читать - петь. Ведущий девушку порадовал, а жюрине слишком - у нее 167 баллов.

С помощью Паулины зрители выучили слово «улыбка» весьмазабавным способом - если сложить английские слова sheep sock is, то прозвучиточень похоже. Подарило ли улыбку самой Паулине жюри суммой баллов 167, сказатьтрудно.

Лилит Минасян получила от жюри 163 балла и гораздо болеегорячий прием - от зала. Девушка армянского происхождения начала былопереводить с польского на английский свои слова признательности - но это былони к чему.

Самый молодой участник Ники Танев из Болгарии, покорившийв первый день своим чувством юмора, оказался еще и понятным собеседником. Иочень чувствительным - растрогался, пока благодарил за честь участвовать вконкурсе. И пусть 159 баллов далеко от призовых мест, но публика Ники точнозапомнит.

Украинец Дмитрий Бабак мог бы даже не говорить о своейлюбви к Беларуси - она очевидна и, конечно, взаимна. А лишний раз послушатьпение победителя проекта «Х-Фактор» - кто ж откажется! Даже жюри не против. Нона баллах это не сказалось - итог Дмитрия 167.

Кажется, ближе к завершению конкурса, зрители сталипонимать вообще все европейские языки. Немецкий так точно. У Эмины 153 балла.

Завершал программу артист из Грузии Георгий Путкарадзе. Ивполне успешно - с 171 баллом.

Как сообщалось ранее, в первый день XXVIII Международногоконкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» с небольшимотрывом лидировал участник из Казахстана Адильхан Макин. Под аккомпанементНационального академического концертного оркестра Беларуси под управлениемМихаила Финберга конкурсанты исполняли славянские хиты. Адильхан Макин за своевыступление получил 89 баллов. Второе место дали представительнице Израиля Илай- 87 баллов, третье место в первый день конкурса поделили Дмитрий Бабак изУкраины и Георгий Путкарадзе (Грузия). У них по 86 баллов.

Напомним, Димаш Кудайберген победил на XXIV Международномконкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». А с участием вкитайском международном конкурсе «I Am a Singer» Димаш обрел популярность вКитае и других странах. Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017»и первым, в общем зачете, прошел в финал. В финале он уступил китаянке Лин Иляни занял второе место.