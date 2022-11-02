АДГС проводит проверку по фактам участия госслужащих в азартных играх

2 Ноября 2022, 11:50

2 Ноября 2022, 11:50

АДГС проводит проверку по фактам участия госслужащих в азартных играх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы проводит проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АГДС.

«В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении.

Требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.

Согласно Кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства

Ранее прокуратура Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установила 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге.



