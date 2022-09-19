Адайских лошадей назвали лучшими на дистанции марафона-байги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники конного марафона преодолели первые 100 километров и остановились в воскресенье в селе Коргалжын Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Температура воздуха в этом районе ночью опускается до +5 ℃, в то время как днем поднимается до +21 ℃.

Промежуточный зачет возглавила команда Мангистауской области, которая дошла до финиша первых 100 км за 7 часов 31 минуту. На одну минуту отстали всадники Западно-Казахстанской области, а тройку лидеров замкнула команда города Шымкента с результатом в 7 часов 59 минут.

Отметку в 100 километров не смогли преодолеть всадники из города Астаны. Также из соревнований выбыли всадники Алматинской области, лошади которых не были допущены к марафону. Помимо этого, не смогли достичь финиша две лошади из команды Акмолинской области и одна лошадь команды Павлодарской области.

Марафонцы разбили палатку в первый день у древнего городища Бытыгай, находящегося в Коргалжынском районе Акмолинской области. В древних легендах говорится, что на месте, где стоит мавзолей Бытыгай, находился караван-сарай, где останавливались ханы.

По словам судьи Жанбатыра Бекмусаева, в первый день смогли финишировать 17 команд.

«Пришедшая вчера к финишу первой команда Мангистауской области сегодня стартует первой. С интервалом в одну минуту за ними идут всадники из ЗКО. Всадники всерьез настроены биться. Максимальное время прохождения дистанции одного дня не должно превышать 12 часов. Однако сейчас лучший результат составляет 7 часов, худший – 9 часов 41 минута. Нам важно беречь лошадей. До Жезказгана еще 400 километров», - говорит Жанбатыр Бекмусаев.

Судья добавил, что по достижению Улытау всадники обязаны сменить лошадей. Во избежание путаницы все лошади проходят ветеринарный контроль и чипированы.

«Это сделано во избежание путаницы. Судьи пристально наблюдают за всадниками. Все они проходят каждые 50 км строгий ветеринарный контроль» , - объясняет Жанбатыр Бекмусаев.

Член команды Мангистауской области Батырбек Камысбаев особо выделяет качества адайской лошади, называя ее лучшей на дистанции.

«1200 километров может преодолеть только адайская лошадь. Аламан байге проходит на высоком уровне. У нас нет особенной тактики и приемов, мы вышли на промежуточное 1-место благодаря выносливости лошадей. Адайская порода отличается невысоким ростом и легкостью. Это особенно актуально на длинных дистанциях. В Жезказган мы также отправили адайских лошадей. Кстати, после финиша нельзя сразу поить лошадей. Мы уделяем этому, как и питанию, особое внимание. С Мангыстау привезли люцерну. Лошади питаются исключительно люцерной. Конечно, степная трава тоже подходит, но люцерна более питательна», - говорит Батырбек Камысбаев.

Историк Амангельды Аужанов специально прибыл к месту расположения биваков, чтобы провести экскурсию и рассказать об истории мавзолея Бытыгай, расположенного на берегу реки Нура.

«Мавзолей Бытыгай — памятник архитектуры эпохи Золотой Орды, расположенный в 2-х километрах от села Коргалжын. Говорят, что в средние века здесь был не только мавзолей, но и город. Исторические аспекты этого мавзолея вызывают много споров. В общем, это сейчас называется мавзолеем. Но оснований для этого нет. Во время археологических раскопок костей здесь не нашли. Местные жители не называют его мавзолеем. Стены здания датируются девятым веком. Считаю, что Коргалжын надо превратить в исторический город наподобие Туркестана. Объектов, которые требуют изучения достаточно», — говорит историк.

Сегодня утром всадники отправились в путь из села Коргалжын Акмолинской области к равнине Куланотпес в Карагандинской области. Там находится контрольная 50-километровая отметка.

Важно подчеркнуть, что для участников марафона-байге «Ұлы дала жорығы» обеспечивается ночлег в биваках и трехразовое питание.





Фото : gov.kz