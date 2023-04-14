Адаптивная и быстрая: как меняется экономика Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние десять лет рост экономики Узбекистана в среднем составлял 5,9%, и это – хороший показатель, свидетельствующий о динамичном развитии страны. Как меняется экономика этой страны, какие сегменты экономики развиваются быстрее всего и как оцениваются экономические амбиции Нового Узбекистана, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Трудности постсоветского периода и переход к рыночной экономике

В первые годы независимости под влиянием разрыва хозяйственных связей на постсоветском пространстве, в Узбекистане, как и во всех странах СНГ наблюдался экономический спад. На протяжении 1990-2001 годов ВВП Узбекистана в текущих ценах сократился с $17,7 млрд до $11,1 млрд.

Вместе с тем, сельскохозяйственная специализация республики сыграла свою положительную роль в ситуации всеобщего экономического спада. В указанный период удельный вес доли сельского хозяйства в ВВП вырос с 33% до 50,7%.





Кроме того, существенной поддержкой для экономики явилось проведение более медленной по сравнению с другими странами СНГ политики последовательной отмены госзаказа и субсидирования промышленного сектора. В результате государству удалось сохранить контроль над такими стратегическими предприятиями как Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Навоийский горно-металлургический комбинат, месторождениями золота, урана, угля, нефти и газа.

Чтобы стабилизировать экономику Узбекистан поэтапно переходит от советских устоев к современным рыночным отношениям. При этом узбекская модель перехода к рыночной экономике интегрировала многие положения таких моделей экономических преобразований, как китайская модель реформ, предусматривающая создание смешанной экономики с директивным плановым механизмом управления госсектором и индикативным регулированием частного сектора; российская модель либерализации экономики с упором на монетаристскую ценовую, финансово-кредитную и внешнеэкономическую политику; турецкая модель, проявляющаяся в активной поддержке государством развития предпринимательской деятельности.

Принятые меры позволили Узбекистану первому из постсоветских государств остановить падение производства и перейти к экономическому росту. Если другие страны бывшего СССР теряли целые отрасли промышленности, то в Узбекистане «с нуля» создавались новые, ярким примером которых является, к примеру, автомобильная отрасль. В течение 2001-2015 годов ВВП Узбекистана в текущих ценах повысился в 7,8 раз до $86,2 млрд, продемонстрировав среднегодовой прирост на уровне 15,8%.

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От аграрной направленности к индустриализации

В 2016 году после транзита власти Узбекистан вступил в совершенно новый период развития, стремительно перестроившись с закрытой модели на проактивную. Улучшение атмосферы внешнеполитического диалога и характера сотрудничества заметно увеличил приток инвестиций и активизировали внешнюю торговлю.

Реформирование промышленности стало одним из главных направлений нового курса развития Узбекистана. Власти страны понимали, что экспортно-сырьевая модель промышленного развития постепенно утрачивает свой потенциал и может создавать угрозу для устойчивого и сбалансированного развития экономики и страны в целом. Важно было решить вопросы более глубокой переработки сырьевых ресурсов и ресурсосбережения. Для постепенного преодоления проблем правительство в 2016-2021 годах претворяло в жизнь программы развития базовых отраслей производства на основе Концепции развития национальной промышленности, которые дали весомые результаты. Доля индустрии в ВВП страны выросла с 19,5% до 27,4%, строительства – с 5,6% до 6,7%. Рост производства в указанный период превысил 33%, а в обрабатывающей промышленности – 43%.

Серьёзное внимание уделялось стимулированию экспорта и расширению номенклатуры и ассортимента готовой продукции. Это позволило за пять лет увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности (без учёта экспорта золота) на 64,7%. Основными драйверами роста стали текстильная (41,5%) и химическая промышленность (11,4%), металлургия (24,4%), машиностроение (9%).

Автопром и текстиль – залог успеха

Автопромышленная отрасль Узбекистана продемонстрировала бурное развитие за счёт привлечения иностранных инвесторов, показав рост выпуска легковых автомобилей в 2,7 раза. Как результат в 2021 году республика произвела 235 тысяч единиц автотранспортной техники, заняв первое место в Центральной Азии и второе на постсоветском пространстве после России. При этом производство автобусов выросло на 159%, грузовых автомобилей на 107%. Уровень локализации автопромышленной отрасли достиг отметки в 60%.

На сегодняшний день отрасль представлена следующими предприятиями: UzAutoSanoat – холдинг автопредприятий крупноузловой сборки; «ДжиЭмУзбекистан» – производство целого класса легковых автомобилей; «СамАвто» – узбекско-японское предприятие, выпускающее автобусы и грузовики; JV ManAuto-Uzbekistan – узбекско-немецкое предприятие по выпуску спецтехники, грузовиков и прицепов марки MAN. Также, производство сельскохозяйственной техники налажено на Ташкентском тракторном заводе, «Узбексельмаш», «Ташсельмаш» и «Чирчиксельмаш».





В указанный период республика осуществила прорыв в лёгкой промышленности, перейдя от сырьевого экспорта хлопка-сырца к производству тканей, изготовлению и пошиву широкого спектра текстильных изделий. Сейчас крупнейшим игроком на рынке является холдинг «Узбтекстильпром», включающий более 1 500 различных предприятий, в том числе 369 предприятий текстильной отрасли и 1 143 предприятия швейно-трикотажной отрасли.

Страна сумела решить проблему монокультурности сельского хозяйства, заметно диверсифицировав спектр производимой продукции. К моменту независимости около половины всех площадей в сельском хозяйстве использовались для выращивания хлопка-сырца. Благодаря сокращению посевов хлопчатника в пользу зерновых культур Узбекистану удалось за несколько лет из импортирующей 80% зерна страны добиться самообеспечения, выращивая 7,6 млн тонн зерновых.

Малый бизнес и частное предпринимательство являются настоящим драйвером развития экономики, обеспечения занятости и повышения доходов населения. Доля МСБ в 2021 году составила 54,9% общего ВВП республики. Для сравнения: доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. В целях поддержки субъектов данной сферы за последние годы было принято более 50 указов и постановлений Президента Республики Узбекистан.

В результате запущенных реформ Узбекистан в 2016‒2021 годах совершил стремительный рывок в развитии, за пять лет став одной из самых динамично развивающихся, инвестиционно-привлекательных экономик нашего региона.

Инвестиции и региональная кооперация – драйверы развития экономики

Серьёзные преобразования в экономике продолжаются рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, ориентированной на повышение экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности страны и рассчитанной на 2022-2026 годы.

Документ предполагает создание благоприятного инвестиционного климата в стране благодаря введению различных льгот. Таким образом, Узбекистан планирует привлечь в ближайшие пять лет инвестиции в объеме $120 млрд, причем $70 из них – иностранные. При этом, в качестве приоритетных выделены энергетическая, транспортная, водно-хозяйственная, коммунальная сферы, а также здравоохранение, образование и экология.

Особый акцент Узбекистан делает на усилении партнерства отдельных областей страны с Индией, Китаем и Россией, расширении географии экспорта со 115 до 150 стран, а также на увеличении экспорта туристических, транспортных, информационных и иных услуг в 1,7 раза до $4,3 млрд. Также, в рамках обозначенной стратегии официальный Ташкент активно продвигает создание зон свободной торговли на приграничных с соседними государствами территориях.

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В рамках новой экономической концепции Узбекистан намерен за пять лет довести размер ВВП до 100 млрд долларов, удвоить экспорт до отметки в $30 млрд, а долю частного сектора в ВВП довести до 80%. К 2030 году Узбекистан также планирует войти в число стран с доходами населения выше среднего уровня.

По мнению аналитиков ЕАБР, главным достоинством экономики Узбекистана является её способность быстро адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде. А этому, в свою очередь, способствует увеличение рабочей силы – численность населения республики превысила уже 36 млн человек. При этом в стране превалирует молодое поколение в возрасте около 30 лет, которое составляет 60% населения.

Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост в Узбекистане в 2023 году достигнет 5,1% и ускорится до 5,4% и 5,8% в последующие два года – это самый высокий показатель в регионах Европы и Центральной Азии. Положительные тренды для экономики Узбекистана включают возможный рост мировых цен на золото, природный газ и медь, а также более высокий рост производительности в стране, чему могут способствовать структурные реформы.

Аналитик Forbes Кеннет Рапоза отмечает, что в случае успешной реализации новых экономических реформ Узбекистан может стать Сингапуром Центральной Азии.

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