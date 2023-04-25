Адаптированные к военным действиям в городе подразделения создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В составе Вооруженных сил РК будут созданы подразделения, адаптированные к военным действиям в городе. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется создание подразделений, адаптированных к действиям на урбанизированных территориях. Актуализируются меры по повышению боеспособности десантно-штурмовых войск. Реализованные действия позволили повысить роль десантников как «универсального» средства в быстрых и смелых действиях. Продолжается создание самостоятельных групп по стратегическим направлениям. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с развитием спасательных частей пограничников, Национальной гвардии и МЧС», - сказал Даурен Абдуллин.

Представитель Генштаба также отметил, что в настоящее время ни один вооруженный конфликт не проходит без применения беспилотных аппаратов.

«В целях развития этого перспективного направления мы создали в Генштабе департамент развития беспилотного авиационного комплекса», - добавил Даурен Абдуллин.



