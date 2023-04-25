Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Адаптированные к военным действиям в городе подразделения создадут в Казахстане

    25 Апреля 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В составе Вооруженных сил РК будут созданы подразделения, адаптированные к военным действиям в городе. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется создание подразделений, адаптированных к действиям на урбанизированных территориях. Актуализируются меры по повышению боеспособности десантно-штурмовых войск. Реализованные действия позволили повысить роль десантников как «универсального» средства в быстрых и смелых действиях. Продолжается создание самостоятельных групп по стратегическим направлениям. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с развитием спасательных частей пограничников, Национальной гвардии и МЧС», - сказал Даурен Абдуллин.

    Представитель Генштаба также отметил, что в настоящее время ни один вооруженный конфликт не проходит без применения беспилотных аппаратов.

    «В целях развития этого перспективного направления мы создали в Генштабе департамент развития беспилотного авиационного комплекса», - добавил Даурен Абдуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Об обеспечении воинских частей говорили на Военном совете в Караганде
    Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ
    ​Ветераны и семьи погибших военнослужащих получат по 120 тысяч тенге к 7 мая в Астане
    Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС в Индии
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров