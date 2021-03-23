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    19:25, 22 Март 2021 | GMT +6

    Аcкар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в г. Москву Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

    Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V».

    «Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», — сказал А. Мамин.

    Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине т.г. в г. Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».

    Отмечена необходимость активизации работы по разработке и подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы.

    Россия — ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана. Товарооборот за 2020 г. составил $18,2 млрд. В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием.


    На встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждены состояние и перспективы реализации совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и др.), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

    Актуальные вопросы взаимодействия двух стран в геологической сфере обсуждены с председателем правления «Росгеология» Сергеем Горьковым.

    Проекты сотрудничества в космической отрасли рассмотрены на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

    В поездке приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, здравоохранения — Алексей Цой, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Ермек Кошербаев и др.


    Теги:
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