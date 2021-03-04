Абзал Бейсенбекұлы назначен руководителем аппарата Министерства финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Бейсенбекұлы Абзал назначается на должность руководителя аппарата Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, университет Ноттингема, Таразский инновационно-гуманитарный университет. Квалификация по специальности — экономист, магистр гуманитарных наук в сфере государственной политики, бакалавр права. Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК и.о. ведущим специалистом.

В 2008-2010 гг. работал экспертом Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2011 гг. работал в Министерстве финансов РК. С 2011 по 2019 годы трудился на разных должностях в Администрации Президента РК.

С апреля по сентябрь 2019 г. работал председателем правления КФ «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта». С октября 2019 года по настоящее время занимал руководящие должности в частном секторе.