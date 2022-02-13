Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ -Представитель команды Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев вошел в пятерку лучших на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Шорт-трекист добился большого успеха на дистанции 500 метров. В финале А он из пяти спортсменов финишировал четвертым, остановившись в шаге от медали. На протяжении всего соревнования он показывал высокое мастерство, уверенно преодолевая раунд за раундом.

Казахстанец в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейшего спринтера мира.

«Золото» завоевал венгр Шаоанг Лю. Вторым стал Константин Ивлиев (Россия). Третье место у канадца Стивена Дюбуа.

Добавим, что в финале B выступил Денис Никиша. Он финишировал в нем третьим.