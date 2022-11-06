Абзал Ажгалиев стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в городе Солт-Лейк-Сити (США), передает МИА «Казинформ» на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Казахстанский спортсмен в гонке на 500 метров уступил только канадцу Максиму Лауну. А тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.

Кроме того, сегодня Нуртилек Кажигали выступил в финале на 1500 метров и занял пятое место. На этом этапе сборная Казахстана выступает в полном составе:

Мужчины – Абзал Ажгалиев, Нуртилек Кажгали, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Антон Хван;

Женщины – Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Алена Волковицкая, Анастасия Астраханцева, Ольга Тихонова; Главный тренер – Нурберген Жумагазиев.

Отметим, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5 километров. Сейчас в мировом рейтинге на 5000 метров Казахстан находится на 9-м месте (12094 очка).







