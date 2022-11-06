Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Абзал Ажгалиев стал серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку

    6 Ноября 2022, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в городе Солт-Лейк-Сити (США), передает МИА «Казинформ» на пресс-службу Дирекции развития спорта.

    Казахстанский спортсмен в гонке на 500 метров уступил только канадцу Максиму Лауну. А тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.

    Кроме того, сегодня Нуртилек Кажигали выступил в финале на 1500 метров и занял пятое место. На этом этапе сборная Казахстана выступает в полном составе:

    Мужчины – Абзал Ажгалиев, Нуртилек Кажгали, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Антон Хван;

    Женщины – Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Алена Волковицкая, Анастасия Астраханцева, Ольга Тихонова; Главный тренер – Нурберген Жумагазиев.

    Отметим, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5 километров. Сейчас в мировом рейтинге на 5000 метров Казахстан находится на 9-м месте (12094 очка).



    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
    Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
    Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
    Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров