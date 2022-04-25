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    Абулхаир Тамабек назначен вице-министром сельского хозяйства РК

    25 Апреля 2022, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Абулхаир Тамабек назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Тамабек Абулхаир Галымович родился в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании. В 2015-2020 гг. работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. С 2020 по 2022 годы – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области. С февраля 2022 года по н. в. – руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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