18 Мая 2022 13:06

Абоненты стали потреблять больше трафика - казахстанский оператор связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 мая абонентов «Beeline Казахстан» уведомили об очередном повышении тарифов. Свое решении в компании объяснили несколькими факторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно растет количество пользователей, которые пользуются услугами связи. Сегодня на 100 казахстанцев приходится 91 абонент сотовой связи. Этот показатель увеличивает нагрузку на сеть. Кроме того, все большее количество абонентов потребляет все больше трафика. И если в 2020 году пользователь в сети «Beeline» тратил 12,6 Гб интернета в месяц, то в 2021 —почти 16 Гб, то есть на 26% больше. А в отдельных регионах процент роста в этот период составил 67%. Это тоже существенный фактор, влияющий на загруженность сети», - сообщили в компании в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, для того чтобы сохранять скорость и качество интернета при постоянно растущих нагрузках, оператор постоянно инвестирует в увеличение емкости и зоны покрытия сети.

«Стоимость одной базовой станции вместе с высотными работами и монтажом может достигать 100 млн тенге. В 2021 году сумма капитальных расходов у «Beeline Казахстан» составила 57,7 млрд тенге. При этом важно понимать, что оборудование для усиления и расширения зоны покрытия Beeline покупает у зарубежных производителей, а абонентскую плату пользователи платят в тенге. Это значит, что усилия операторов сохранить скорость становятся все дороже из-за колебания курса национальной валюты», - говорится в ответе компании.