Аблай Султангали назначен акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Бухар-Жырауского района назначен Аблай Кайраткалиулы Султангали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До этого он возглавлял отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог этого района.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали. Глава региона поставил ряд задач перед новым акимом района.

«В первую очередь необходимо успешно провести посевную, улучшить сферу АПК. Для этого есть заинтересованные инвесторы. Также необходимо обеспечить транспортное сообщение с городом, завершить строительство водопровода в поселке Доскей», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Аблай Султангали на госслужбе с 2022 года. До настоящего назначения работал руководителем отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района.



